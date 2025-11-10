Gözler Şara-Trump görüşmesinde: İşte tarihi zirvede konuşulacak konular
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile tarihi bir görüşmeye hazırlanıyor. Zirvede, savaş sonrası yeniden inşa, ABD yaptırımları, DEAŞ ile mücadele ve bölgesel güvenlik gibi kritik konular masaya yatırılacak.
Göreve gelmesinin ardından ilk kez Beyaz Saray'ı ziyaret edecek olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, yeni dönemde Washington yönetiminden beklentileri yüksek.
ŞARA BİRÇOK KONUDA DESTEK ARIYOR
Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen yeni Şam yönetimi, ülkenin yeniden inşası ve halkın refahının artırılmasına odaklanırken, enerji, altyapı ve güvenlik gibi birçok alanda ABD'nin desteğini talep ediyor.
ABD'nin, Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'ı yaptırım listesinden çıkarmasının ardından Şam yönetimi, özellikle uygulanan bazı ekonomik yaptırımların da kaldırılmasını umuyor.
Savaşın büyük yıkıma uğrattığı ülkenin yeniden inşası için ekonomik kaynak arayışında olan Şara yönetimi, ABD'li şirketlerin Suriye'de yatırım yapmasının teşvik edilmesini istiyor.
Şam yönetimi ayrıca, DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan Uluslararası Koalisyon'a katılmayı amaçlıyor. Geçen hafta ülke genelinde onlarca noktada DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenleyen Suriye ordusu, "terörle mücadelede" kararlılık mesajı vermişti.
SURİYE'NİN BİRLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ GÜNDEMDE
İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera çevresinde sürdürdüğü askeri ihlallerin son bulması için ABD'nin devreye girmesini bekleyen Şara yönetimi, ülkede ABD'nin muhatap olarak yalnızca Şam'ı tanımasını talep ediyor.
Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG yapılanması ise ABD ile doğrudan temasını sürdürmek ve Washington nezdinde ayrı bir muhatap olarak kalmak istiyor.
Şara yönetimi ise 10 Mart'ta terör örgütüyle varılan mutabakatın uygulanması için ABD'nin SDG üzerindeki etkisini kullanarak süreci desteklemesini bekliyor.