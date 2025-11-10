Gözler Şara-Trump görüşmesinde: İşte tarihi zirvede konuşulacak konular

Göreve gelmesinin ardından ilk kez Beyaz Saray'ı ziyaret edecek olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 'nın, yeni dönemde Washington yönetiminden beklentileri yüksek.

ŞARA BİRÇOK KONUDA DESTEK ARIYOR

Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen yeni Şam yönetimi, ülkenin yeniden inşası ve halkın refahının artırılmasına odaklanırken, enerji, altyapı ve güvenlik gibi birçok alanda ABD'nin desteğini talep ediyor.

ABD'nin, Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'ı yaptırım listesinden çıkarmasının ardından Şam yönetimi, özellikle uygulanan bazı ekonomik yaptırımların da kaldırılmasını umuyor.

Savaşın büyük yıkıma uğrattığı ülkenin yeniden inşası için ekonomik kaynak arayışında olan Şara yönetimi, ABD'li şirketlerin Suriye'de yatırım yapmasının teşvik edilmesini istiyor.

Şam yönetimi ayrıca, DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan Uluslararası Koalisyon'a katılmayı amaçlıyor. Geçen hafta ülke genelinde onlarca noktada DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenleyen Suriye ordusu, "terörle mücadelede" kararlılık mesajı vermişti.