Gözler Trump’ta

İran ile ABD arasındaki müzakereler devam ediyor. Taraflar perşembe günü İsviçre'de bir kez daha görüşecek. Ancak Washington'un bölgeye yoğun askeri sevkiyatı Tahran'ı vuracağı yönündeki iddiaları arttırıyor. Beyaz Saray kaynakları Trump'ın henüz nihai kararını vermediğini ifade ediyor. ABD merkezli Axios'a konuşan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump'ın çevresindeki birçok danışmanın İran'a yönelik olası bir saldırıya karşı çıktığını dile getirdi. Graham, Trump'ın bu tavsiyelere kulak asmaması gerektiğini savundu.

HAMANEY'DEN ACİL DURUM PLANI

New York Times'ın haberine göre ise İran'ın dini lideri Ali Hamaney, olası saldırılar ve hedefli suikastlara karşı ülkenin dayanıklılığını sağlama görevini en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi Ali Laricani'ye verdi. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani'nin son aylarda fiilen krizin yönetimini üstlendiği ifade edildi. İran, "Düşmanın tüm hareketleri sürekli izleniyor" açıklamasında bulundu. Öte yandan ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın endüstriyel ölçekte nükleer bomba üretiminde kullanılabilecek kapasiteye "muhtemelen bir hafta içinde" ulaşabileceğini dile getirdi. Witkoff ayrıca, Trump'ın, İran hükümetinin artan Amerikan baskısına rağmen neden geri adım atmadığını sorguladığını açıkladı.