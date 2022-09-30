Grammy ödüllü rap’çi Coolio 59 yaşında öldü

Gangsta's Paradise adlı şarkısıyla müzik dünyasına damgasını vuran ABD'li rap'çi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti. Coolio'nun menajeri Jarez Posey, gerçek adı Artis Leon Ivey Jr olan Coolio'nun Los Angeles'ta bir arkadaşının banyosunda ölü bulunduğunu duyurdu. Coolio'nun ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Posey, ani kalp durmasından şüphelenildiğini belirtti. Posey, olay mahallinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bilgisini paylaştı. Gangsta's Paradise şarkısıyla Grammy ödülü kazanan Coolio'nun bu eseri Michelle Pfeffier'ın oynadığı Dangerous Minds filminin de müzikleri arasında yer alıyordu.