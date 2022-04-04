Grammy’de Batiste rüzgârı

64. Grammy Ödülleri, sahiplerini buldu. Gecenin kazananları Olivia Rodrigo, Silk Sonic ve 5 ödül alan caz ve R&B sanatçısı Jon Batiste oldu. Pandemi nedeniyle iki kez ertelenen Grammy Ödülleri için Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da görkemli bir tören düzenlendi. Geçen yıl çok sert güvenlik önlemleri altında ve az sayıda konuğun katılımıyla yapılan ödül töreni, bu yıl eski görkemine kavuştu.Merakla beklenen törende, kırmızı halıda yürüyen birbirinden ünlü isimler şıklıklarıyla, ödül alanlar kadar konuşuldu. Törenin sunuculuğunu komedyen Trevor Noah üstlendi. Jon Batiste, 5 ödülü kucaklayarak geceye damgasını vurdu. 11 dalda aday gösterilen Jon Batiste, "Yılın Albümü", "En İyi Klip", "Görsel Medya İçin En İyi Film Müziği", "En İyi Amerikan Folk Performansı", "En İyi Amerikan Folk Şarkısı" ödüllerini alarak gecenin öne çıkan ismi oldu.19 yaşındaki Olivia Rodrigo da "En İyi Yeni Sanatçı", "En İyi Pop Vokal Albümü" ve "En İyi Solo Pop Performansı" dallarında ödülleri toplayıp adından söz ettirdi. Diğer yandan, "Silk Sonic" grubu, "Yılın Kaydı", "Yılın Şarkısı", "En İyi R&B Şarkısı" ödüllerini "Leave the Door Open" adlı şarkılarıyla kazandı.Türk sevgilisi Alev Aydın ile ilişkisinden bir bebek sahibi olan Halsey, gecenin konuklarından biriydi. Birkaç gün önce bir kist ameliyatı geçiren Halsey, ödül törenine koştu. Kırmızı halının en beğenilen isimleri arasında yer alan Halsey, rahatsızlanınca törenden erken ayrıldı.2022 Grammy Ödülleri'nin en dikkat çeken anlarından biri, Oscar Ödülleri'nde konuşmasına izin verilmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin milyonlara seslenmesi oldu. Zelenski, sahnedeki dev ekranlardan yansıtılan videosunda, "Müzikten daha barışçıl olan nedir? Yıkılmış şehirlerin ve öldürülmüş insanların sessizliği" ifadesini kullandı. "Topraklarımızda, bombalarıyla korkunç sessizliği getiren Rusya ile savaşıyoruz" diyen Zelenski, "Bize destek verin, sessiz kalmayın" şeklinde konuştu.