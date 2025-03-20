Greenpeace suçlu bulundu: Milyonlarca dolar tazminat ödeyecek

Şirket, kararı "zafer" olarak nitelendirirken Greenpeace ise itiraz edeceklerini ve mücadelelerinin bitmediğini açıkladı.

Proje sahibi Energy Transfer şirketinin açtığı davada jüri, "iftira, tahribat ve mal hasarından" sorumlu tuttuğu Greenpeace'in 660 milyon doların üzerinde tazminat ödemesine hükmetti.

Çevre örgütü Greenpeace, ABD'nin North Dakota eyaletindeki petrol boru hattı inşaatına karşı protesto düzenlemişti ve bu nedenle kendilerine dava açılmıştı.

AMERİKAN YERLİLERİ İLE HÜHÜMET KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

North Dakota'da yaklaşık 3 milyar 700 milyon dolar harcanan ve endüstrileşmiş eyaletlerde üretimle istihdama olumlu katkı yapması öngörülen petrol boru hattı projesi, 2016-2017'de Amerikan yerlileri ve çevreciler ile ABD hükümetini karşı karşıya getirmişti.

Boru hattının Kızılderili kabilelerin yaşam alanını, temiz su kaynaklarını ve atalarının mezarlarını tehdit ettiği ileri sürülüyor. Yerliler, boru hattındaki olası petrol sızıntısının Missouri Nehri'nin su kaynaklarını kullanan bölge halkının ve milyonlarca Amerikalının hayatlarını tehlikeye sokabileceğini ifade ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde North Dakota petrol boru hattı için başkanlık kararnamesi imzalayarak bu projelerin önündeki engelleri ortadan kaldırmıştı.