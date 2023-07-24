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Giriş Tarihi: 24.7.2023 14:06

Greta Thunberg hakim karşısına çıkıyor

İklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek için ülkesi İsveç'te başlattığı haftalık okul greviyle adını duyuran aktivist Greta Thunberg polise itaatsizlikle suçlanıyor.

AA
Greta Thunberg hakim karşısına çıkıyor

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, haziran ayında Malmö'de katıldığı iklim protestosunda "polise itaatsizlik ettiği" gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

İsveç Savcılığı Sözcüsü Annika Collin ve savcılar tarafından yapılan açıklamada, Thunberg'in Malmö'deki bir protesto sırasında, polisin olay yerinden ayrılmaları noktasındaki ihtarlarına uymaması gerekçesiyle suçlandığı belirtildi.

Savcı Charlotte Ottosen, yerel Sydsvenskan gazetesine, polise itaatsizlik suçunun cezasının genellikle para cezası olduğunu söyledi.

Sydsvenskan gazetesinin haberine göre, Thunberg ve diğer iklim aktivistleri 19 Haziran'da Malmö Limanı'nın petrol terminalindeki yolu trafiğe kapattıktan sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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Greta Thunberg hakim karşısına çıkıyor
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