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Giriş Tarihi: 5.12.2022

‘Grev olursa ordu devreye girecek’

‘Grev olursa ordu devreye girecek’
İngiliz hükümeti, kilit sektörlerdeki grevlerin etkisini azaltmak için orduyu kullanacak. Muhafazakar Parti Başkanı Nadhim Zahawi, metro, ambulans ve sağlık görevlilerinin kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev kararı almasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Noel sezonunda yapılabilecek grevler nedeniyle halkın işlerini kolaylaştırmak istediklerini söyleyen Zahawi, gerekirse, greve giden çalışanların yerine askeri personelin alınacağını belirtti. Zahawi, askerlerin ambulans kullanabileceğini ifade etti.
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‘Grev olursa ordu devreye girecek’
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