Grok uslanmıyor
ABD'li milyarder Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zekâ sohbet robotu Grok, müstehcen görsel oluşturma özelliği nedeniyle tepkilerin hedefinde. NBC News tarafından yapılan inceleme, platformun bu tür içerikleri durdurma taahhüdüne rağmen son bir ayda gerçek kadınların rıza dışı üretilmiş onlarca cinsel içerikli görüntüsünün paylaşıldığını ortaya çıkardı. Kullanıcıların çıplaklık kısıtlamalarını aşmak için yeni yöntemler geliştirdiği görüldü. Bunun yanı sıra gerçek fotoğrafların videoya dönüştürülmesi sırasında sisteme eklenen cinsel içerikli hareketler de dikkat çekti. Grok'a yönelik hukuki baskılar da artıyor. Halihazırda Avrupa Komisyonu, ABD'deki California Başsavcılığı ve Avustralya e-Güvenlik Ofisi dahil olmak üzere 8 kurum soruşturma açtı.