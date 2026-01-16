Grok’tan geri adım

ABD'li milyarder Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zekâ sohbet robotu Grok'un, son dönemde tepki çeken müstehcen görsel oluşturma özelliğinin "yasadışı olduğu bölgelerde" tüm kullanıcılar için engelleneceği duyuruldu. Açıklamada, "Çocuk istismarı, rızasız çıplaklık ve istenmeyen cinsel içerik gibi her türlü eyleme karşı sıfır tolerans politikamızı koruyoruz" ifadesi kullanıldı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı. Endonezya, Malezya gibi ülkeler Grok'u yasaklarken, İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya da soruşturma başlatmıştı.