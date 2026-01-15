Grönland krizi büyüyor! Danimarka eli boş döndü

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Grönland konusundaki tutumunu değiştirmeyi başaramadıklarını söyledi. Başkan Donald Trump'ın ülkesinin ulusal güvenliği için Grönland'ın kendilerine verilmesi gerektiğini açıklaması, NATO üyesi Danimarka ile ABD arasında krize neden oldu. Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt dün Washington'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Beyaz Saray'daki temaslarını değerlendiren Rasmussen, "Bizim için Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı duymayan fikirler elbette kesinlikle kabul edilemez" ifadesini kullandı.

"Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık" diyen Rasmussen, Trump'ın Grönland'ı ele geçirme arzusunun Danimarka'nın çıkarına aykırı olduğunu çok net şekilde belirttiklerini söyledi. Trump ise Rasmussen'le yapılan görüşmenin sonuçlarına ilişkin brifing alacağını belirtti. Grönland'ın korunması konusunda Danimarka'ya güvenmediğini belirten Trump, "Eğer biz Grönland'a girmezsek Rusya ve Çin girer. Danimarka'nın bu konuda yapabileceği tek bir şey yok" dedi. Trump, "Grönland'ı zorla ele geçireceğinizi mi söylüyorsunuz" sorusuna ise "Bu konuda ne yapacağımı bilmiyorsunuz" karşılığını verdi.