Grönland’de mahsur kalan lüks yolcu gemisi kurtarıldı

Danimarka'ya bağlı Grönland'de geçtiğimiz pazartesi günü karaya oturan lüks yolcu gemisi kurtarıldı. Trol teknesi tarafından kurtarılan gemide, kurtarma sırasında teknede kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

Aurora Expeditions tarafından yapılan açıklamada ise, bazı yolcularda Covid-19 tespit edildiği ifade edildiği ve karantina altına alındıkları aktarıldı.

Gemiyi kurtaran Kopenhag merkezli SunStone Ships'ten yapılan yazılı açıklamada, "Gemi hasarın değerlendirileceği bir limana çekilecek ve yolcular uçakla evlerine geri gönderilecek" ifadeleri kullanılarak, çevrenin kirletilmediği ve geminin gövdede herhangi bir hasar bulunmadığı belirtildi.

Ocean Explorer, 112 yolcu ve 94 mürettebat ile 2 Eylül'de Norveç'ten yola çıkmıştı ve 22 Eylül'de Norveç'e dönmesi planlanıyordu.