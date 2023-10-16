Guardian Netanyahu’yu eleştiren 40 yıllık karikatüristini kovdu

Gazetenin suçlamalarına karşı çalışmalarını savunan 72 yaşındaki karikatürist, The Guardian'ın endişesini anlamadığını dile getirerek, "The Guardian için bu konuyu 'antisemitik mecazlar' kullanmakla suçlanmadan çizmek artık neredeyse imkansız hale geliyor." ifadesini kullandı.

Bell, Guardian'ın "çizilmemiş karikatürler için bile" içeriği incelemek için "yeni süreç" başlattığına işaret ederek, kendisine sözleşmesi gelecek nisanda sona erse de, öncesinde de karikatürlerinin yayınlamayacağının söylendiğini aktardı.

Netanyahu'nun midesinde Gazze şeridinin ana hatlarından bir kesiğin yer aldığı karikatürde, Netanyahu kendi vücudunda neşterle ameliyat yapmaya hazırlanırken tasvir edildi. Görselin üzerinde ise "Gazze sakinleri, şimdi defolun." yazısı yer aldı.