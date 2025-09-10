Guardian gazetesi: İsrailli keskin nişancılar Filistinli bir ailenin fertlerini tek tek katletti

İngiliz Guardian gazetesinin Arap Araştırmacı Gazeteciler Ağı (ARIJ), Paper Trail Media, Der Spiegel ve ZDF işbirliğinde yürüttüğü 5 aylık soruşturmada, 22 Kasım 2023 tarihinde Gazze'de sivillerin İsrailli keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Görgü tanıkları, hayatta kalanlar ve ölenlerin yakınlarıyla yapılan görüşmelerin yanı sıra ölüm belgeleri, tıbbi kayıtlar ve konum doğrulamalı görüntülerin incelendiği araştırma, Gazze'nin Tel el-Hava semtinde yaşayan Filistinli Doğmuş ailesinin fertlerinin İsrailli keskin nişancılarca nasıl katledildiğini ortaya koydu.

İnceleme kapsamında, aileden 4 kişinin İsrailli keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı saptandı.

KESKİN NİŞANCILARIN İTİRAFLARI

Soruşturma kapsamında, ABD'nin Illinois eyaletinde büyüyen ve İsrail ordusunun Hayalet Birliği'ne katılan Daniel Raab'ın, Almanya vatandaşı ortağı Daniel Graetz ile Gazze'de Filistinli sivilleri hedef aldığına dair itirafları da ortaya çıktı.

Raab, Filistinli gazeteci ve aktivist Younis Tirawi liderliğindeki bir ekip tarafından gerçekleştirilen ve ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayınlanan bir röportajda, silahsız bir Filistinli genci öldürdüğünü kabul etti.

Dron görüntülerinde 19 yaşındaki Salem Doğmuş'un vurularak yere yığıldığı an izletildiğinde Raab, bunun "ilk infazı" olduğunu söyledi.

Salem'in silahsız olduğunu bildiğini kabul eden Raab, Salem'i ağabeyi Muhammed'in cansız bedenini almaya çalıştığı için hedef aldığını belirtti.

Raab, "Bunu neden yaptığını anlamam zor ama açıkçası beni de ilgilendirmiyor. O ceset bu kadar mı önemliydi?" ifadesini kullandı.

Sivillerin silahsız ve sivil kıyafetli oldukları için kendilerini güvende sandıklarını ancak yanıldıklarını aktaran Raab, "Bunun için keskin nişancılar var." dedi.

Raab, ekibinin görev süresi boyunca 105 kişiyi öldürdüğünü ve bunu "etkileyici" bulduğunu belirtti.

DOĞMUŞ AİLESİ TEK TEK HEDEF ALINDI

Görgü tanıklarının anlatımlarına göre, ilk olarak silahsız olduğu belirtilen Muhammed Doğmuş, ardından ağabeyinin cansız bedenini almaya çalışan kardeşi Salem İsrailli keskin nişancılarca vuruldu.

Oğullarının yerde yatan bedenlerini gören baba Muntasir Doğmuş da yaklaşmaya çalışırken hedef alındı. Muntasir'e yardım etmeye çalışan kuzen Halil ise birkaç adım attıktan sonra vurularak ağır yaralandı.

Aile daha fazla kayıp riskine girmemek için yakınlarının cenazelerini sokakta bırakmak zorunda kaldı.

Uluslararası hukuka göre ölülerin alınması ve defnedilmesi korunmuş bir hak olmasına rağmen cenazeler ancak 24 Kasım 2023'teki ateşkesin ardından kaldırılabildi.

İsrailli keskin nişancı Raab'ın ifadesine göre, Gazze'deki Barcelona Garden Park çevresinde de siviller hedef alındı. Hedef alınanlar arasında Doğmuş ailesinin uzaktan akrabası olan Muhammed Ferid'in olduğu aktarıldı.

"HAYALET BİRLİK (GHOST UNİT)"

Raab ve Graetz'in, kendilerine "Refaim" (İbranice hayalet) adını veren bir keskin nişancı timinin parçası olduğu belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre tim, ABD'den 3, Fransa'dan 2, Belçika, Almanya, Güney Afrika, İtalya, Etiyopya ve Azerbaycan'dan birer kişi olmak üzere toplam 11 kişiden oluşuyor.

Birçok üyesi çifte vatandaş olan timin operasyonlarına dair fotoğraf ve videolar, insan hakları örgütlerinin Belçika ve Fransa'daki savcılara savaş suçu şüphesiyle başvurmasına yol açtı.