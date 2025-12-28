Guatemala’da feci otobüs kazası: 15 ölü

Guatemala'nın Totonicapan kenti yakınlarında meydana gelen kazada, şehirlerarası seferde olan otobüs yoldan çıkarak derin bir vadiye devrildi.

Kazada, 15 kişi yaşamını yitirirken, en az 15 kişi yaralandı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kaza sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kazadan etkilenenlere yardımcı olmak için gerekli her şeyin yapılacağını belirtti.