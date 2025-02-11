Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Guatemala’da otobüs köprüden düştü: 51 kişi can verdi!
Giriş Tarihi: 11.2.2025 10:37

Guatemala’da otobüs köprüden düştü: 51 kişi can verdi!

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da feci bir kaza gerçekleşti. Bir yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 51 kişi öldü.

AA
Guatemala’da otobüs köprüden düştü: 51 kişi can verdi!

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yürekleri ağza getiren bir kaza gerçekleşti.

Bölge belediyesinin itfaiye teşkilatı üyesi Jose Santizo, gazetecilere yaptığı açıklamada, San Agustin Acasaguastlan kasabasından yola çıkan otobüsün Guatemala kentindeki Belize Köprüsü'nden düşerek vadiye yuvarlandığını belirtti.

Santizo, yoğun çalışmaların ardından otobüsten 51 kişinin cesedini çıkarttıklarını duyurdu.

Basında yer alan bilgilere göre, otobüsün içinde 75 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İtfaiyeciler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüsün hurda yığınına döndüğü görüldü.

ÜLKEDE ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kaza nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etti.

Arevalo, "Belize Köprüsü'nde yaşanan trajedi, derin üzüntü duyduğum ulusal bir kederdir." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Guatemala’da otobüs köprüden düştü: 51 kişi can verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA