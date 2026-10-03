Güler: Kafkasya'nın güvenliğini Türkiye'den ayrı düşünemeyiz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, burada Azerbaycan basınına verdiği röportajda; Türkiye'nin savunma sanayii anlayışına ilişkin mesajlar verdi. Güler, Türkiye'yi öne çıkaran en önemli unsurun sistemlerinin sahada denenmiş olması olduğunu söyledi. Güler, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türkiye- Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları 13. Toplantısı'nda da konuştu. Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.
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