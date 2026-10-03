Güler: Kafkasya'nın güvenliğini Türkiye'den ayrı düşünemeyiz

Güler: Kafkasya’nın güvenliğini Türkiye’den ayrı düşünemeyiz
ANKARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, burada Azerbaycan basınına verdiği röportajda; Türkiye'nin savunma sanayii anlayışına ilişkin mesajlar verdi. Güler, Türkiye'yi öne çıkaran en önemli unsurun sistemlerinin sahada denenmiş olması olduğunu söyledi. Güler, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türkiye- Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları 13. Toplantısı'nda da konuştu. Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!