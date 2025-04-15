Gün içinde esnemelere dikkat

ABD Uyku Tıbbı Akademisi tarafından yayımlanan yeni bir rapor gün içinde esnemeye dikkat çekti. CNN'in haberine göre sık sık esneme gün içinde dalgınlık ve artan kafein ihtiyacı gibi belirtiler ciddi bir uyku yetersizliğinin işareti olabilir. Uzmanlar bu durumun hem fiziksel güvenliği tehdit ettiğini hem de uzun vadeli sağlık sorunlarına zemin hazırladığını kaydetti. Kaliteli ve kesintisiz bir gece uykusunun süresinin en az 7 ila 8 saat olması gerektiğine dikkat çekildi.