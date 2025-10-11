Günde 600 yardım TIR’ı girecek Kızılay devrede

İsrail katliamlarının başından bu yana Gazze'ye en fazla insani yardımda bulunan ülke olan Türkiye, yeni süreçte de en önde. Ateşkes anlaşma kapsamında 600 insani yardım TIR'ı gireceği açıklandı.

Bölgedeki Kızılay TIR'larının önümüzdeki saatler içinde Refah'tan giriş yapması bekleniyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'ye götürülmek üzere 170 bin tonluk gıda, ilaç ve diğer acil malzemelerin uzman ekiplerle hazır beklediğini belirtti.