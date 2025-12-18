Haberler

Dünya Haberleri

Gündem ABD-Venezuela gerilimi: BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı kararı!

Gündem ABD-Venezuela gerilimi: BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı kararı!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik eylemleriyle ilgili olarak Venezuela'nın başvurusu üzerine acil toplantı kararı aldı. Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği resmi mektupta, Washington'un Venezuela toprakları ile petrol dahil olmak üzere ülkesinin varlıklarını ABD'ye aitmiş gibi ilan ettiğini ve Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 22:09

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik eylemleriyle ilgili olarak Venezuela'nın başvurusu üzerine acil toplantı kararı aldı. Bu ay konsey başkanlığını yürüten Slovenya, toplantının 23 Aralık'ta yerel saatle 15.00'te gerçekleştirileceğini duyurdu. Uzun süredir ABD'yi ülkesinin egemenliğini ihlal etmekle suçluyan Caracas yönetimi, özellikle petrol başta olmak üzere Venezuela'ya ait varlıkların ABD tarafından sahiplenilmeye çalışıldığını ifade ediyor.

VENEZUELA'DAN TARİHİN EN BÜYÜK YAĞMASI ÇIKIŞI Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği resmi mektupta, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tutumunun sömürgeci bir yaklaşımı yansıttığını belirterek, Washington'un Venezuela toprakları ile petrol dahil olmak üzere ülkesinin varlıklarını ABD'ye aitmiş gibi ilan ettiğini ve Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.