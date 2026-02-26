Haberler

Gündem Rusya-Ukrayna savaşı: İkili görüşme Cenevre’de başladı!

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler için ABD ve Ukrayna heyetleri İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Ukrayna kanadından yapılan açıklamada, Rusya'nın da dahil olacağı bir sonraki üçlü müzakere turu için hazırlıkların görüşüleceği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 18:54

ABD ve Ukrayna, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreci için ikili görüşmelere İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. Umerov, Cenevre'de bugün, müzakere süreci çerçevesinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan oluşan ABD heyeti ile ikili görüşmelere başladıklarını vurguladı.

Ukrayna'yı temsilen kendisine Ekonomi, Çevre ve Tarım Bakanı Oleksiy Sobolev, Ekonomi Bakan Yardımcısı Daryna Marchak ve milletvekili David Arakhamia'nın eşlik ettiğini aktaran Umerov, hükümetin ekonomi ekibiyle birlikte Ukrayna'nın toparlanması için mekanizmalar, yatırım çekmek için araçlar ve uzun vadeli işbirliği çerçeveleri gibi ayrıntıları ele alacaklarını kaydetti.