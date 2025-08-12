Gündem, Trump-Putin Zirvesi: Rusya ve ABD dışişleri bakanları telefonda görüştü!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede, Putin ile Trump’ın 15 Ağustos’ta yapılacak görüşmesi ele alınırken, iki taraf da zirvenin başarıyla gerçekleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 20:11

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Rubio, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Putin ile Trump'ın 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmenin hazırlığı ile ilgili bazı konular istişare edildi. Her iki taraf da zirvenin başarıyla gerçekleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.