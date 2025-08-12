Gündem, Trump-Putin Zirvesi: Rusya ve ABD dışişleri bakanları telefonda görüştü!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede, Putin ile Trump’ın 15 Ağustos’ta yapılacak görüşmesi ele alınırken, iki taraf da zirvenin başarıyla gerçekleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Rubio, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Putin ile Trump'ın 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmenin hazırlığı ile ilgili bazı konular istişare edildi. Her iki taraf da zirvenin başarıyla gerçekleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.
TRUMP GÖRÜŞMENİN YERİNİ DUYURMUŞTU
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler sürerken, Trump'tan kritik bir açıklama gelmişti. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin tarihinin ve yerinin belli olduğunu belirterek, "ABD Başkanı ben ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı merakla beklenen görüşme, 15 Ağustos 2025 Cuma günü harika Alaska eyaletinde gerçekleşecek. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi daha sonra verilecek" ifadelerini kullanmıştı.