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Giriş Tarihi: 12.4.2022 10:47 Son Güncelleme: 12.4.2022 10:50

Güne siren sesleriyle başladılar! Ukrayna'nın bir liman kentinde panik

İHA
Güne siren sesleriyle başladılar! Ukrayna’nın bir liman kentinde panik

Rusya Ukrayna savaşı 47. günde devam ediyor. Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de sabah saatlerinde siren sesleri çalmaya başladı. Yetkililer, halka uyarılarda bulundu.

Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulmasının ardından bölgede yeniden siren sesleri yükseldi.
Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor. Rus saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu.

SİREN SESLERİ ÇALMAYA BAŞLADI

Patlamaların ardından kentte, TSİ 10.00 sıralarında hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle Rusya'ya ait hava unsurları hedef alındı. Kent genelinde hava saldırısı alarmı verildi ve yeniden sirenler çalmaya başladı. Yetkililer, halkı sığınaklara inmeleri ve pencerelere yaklaşmamaları konusunda uyardı.

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Güne siren sesleriyle başladılar! Ukrayna'nın bir liman kentinde panik
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