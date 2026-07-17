Güneş için dağlara dev aynalar koydular

Yılın yarısını gölgede geçiren bir Norveç kasabası, biraz güneş ışığı almak için dâhice bir yol buldu. Güney Norveç'teki Rjukan, iki yükselen dağ arasındaki yarıktaki 3 bin nüfuslu bir kasaba. Oslo'nun batısına doğru seyahat ederken ulaştığınız ilk yüksek yer olan kasaba, yılın yarısı güneşi görmüyor.

Çözümü dağa kurulan dev aynalarla aşan bölge sakinleri, ancak bu yolla güneş ışığından faydalanabiliyor. Aynalar sadece şehir meydanını aydınlatsa da halk durumdan çok memnun. Güneşi takip edecek şekilde monte edilen ve her biri 17 metrekare olan üç ayna, kasabanın üzerindeki dağ yamacında gururla duruyor.