Güneş tutulmasını milyonlar izledi

Avrupa'da 27 yıl sonra yaşanan ilk tam Güneş tutulması dün gece yaşandı. Yaklaşık 2 dakika 18 saniye süren tutulma güzergahında meydanlar, gözlemevleri ve resmi gözlem noktaları doldu taştı. Bilim insanları, nadir görülen gök olayını kayıt altına almak ve incelemek üzere uçaklar ve gözlem sistemleri kullandı. Türkiye'den izlenemeyen Güneş tutulması, Kuzey Kutbu çevresi ve Grönland'dan İzlanda'nın batısına, Atlas Okyanusu üzerinden İber Yarımadası'na ilerledi. Dar bir hat üzerinde yaklaşık iki dakika tam bir karanlık oluştururken, Avrupa'nın büyük bir bölümünde parçalı olarak izlendi. Tam tutulmanın en uzun sürdüğü nokta İzlanda'nın batısı oldu. Burada Güneş, yaklaşık 2 dakika 18 saniye boyunca örtülü kaldı. İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkelerinde tutulma, parçalı olarak izlendi.

1999'DAN BU YANA İLK TUTULMA

Tam Güneş tutulması Avrupa'da 1999'dan bu yana gözlenen ilk tam tutulma oldu. Tam tutulma gözlemciler tarafından en çok sevilen meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurunun zirveye ulaştığı döneme denk geldi.