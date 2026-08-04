Güneşlenenlere İHA saldırısı: 6 ölü, 40 yaralı
Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Son dönemde taraflar özellikle enerji altyapılarını ve gemileri vururken Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen insansız hava aracı (İHA) Rus lider Vladimir Putin'in malikânesi yakınındaki sahilde güneşlenen insanları hedef aldı. Krasnodar bölgesindeki Gelendzhik yakınlarında düzenlenen İHA saldırısında, aralarında üç çocuğun da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Sosyal medyada yer alan kayıtlarda Karadeniz kıyısında bulunan Arhipo-Osipovka köyü plajına yönelik saldırı anı görülüyor.