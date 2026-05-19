Güney Afrika’da aşırı yağış ve fırtına: 18 ölü

Kooperatif Yönetişim ve Geleneksel İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan fırtınada Batı Cape'de 11, Kuzey Cape'de 3, Free State'te 2, North West ve Mpumalanga eyaletlerinde birer kişi olmak üzere toplamda 18 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Batı Cape eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, Garden Route bölgesi başta olmak üzere eyalet genelinde 150 binden fazla kişinin etkilendiği fırtınada, binlerce kişinin evsiz kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, fırtınada 100'den fazla okulun hasar gördüğü, yaklaşık 150 anayolun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre ülkenin tarımsal üretiminin önemli bölümünü karşılayan Batı Cape ve Doğu Cape'de çok sayıda çiftlik de sular altında kaldı ve ekili alanlar zarar gördü.