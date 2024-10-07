Güney Afrika’da çatışma: Gönüllüler vuruldu! 6 ölü 4 yaralı

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Kumbu bölgesindeki Godini köyüne kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Saldırıda ölen kişilerin, polis ile yerel halk arasında suçla mücadelede işbirliği sağlayan gönüllülerden oluşan Toplum Polisi Forumu (CPF) üyesi olduğu bildirildi.
News24'ün polis kaynağına dayandırdığı haberinde ise saldırının bölgede gerçekleşen hayvan hırsızlığı vakalarıyla ilintili olabileceği bilgisi paylaşıldı.
Doğu Cape eyaletinde geçen ay bir diğer köy saldırısında 15'i kadın 18 kişi hayatını kaybetmişti.