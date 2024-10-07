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Giriş Tarihi: 7.10.2024 13:19

Güney Afrika’da çatışma: Gönüllüler vuruldu! 6 ölü 4 yaralı

Güney Afrika’nin Doğu Cape eyaletinde silahlı saldırı yaşandı. Yerel halk ile polis arasında suçla mücadelede iş birliği sağlayan gönüllülerden 6 kişi hayatını kaybetti.

AA
Güney Afrika’da çatışma: Gönüllüler vuruldu! 6 ölü 4 yaralı

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Kumbu bölgesindeki Godini köyüne kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Saldırıda ölen kişilerin, polis ile yerel halk arasında suçla mücadelede işbirliği sağlayan gönüllülerden oluşan Toplum Polisi Forumu (CPF) üyesi olduğu bildirildi.

News24'ün polis kaynağına dayandırdığı haberinde ise saldırının bölgede gerçekleşen hayvan hırsızlığı vakalarıyla ilintili olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Doğu Cape eyaletinde geçen ay bir diğer köy saldırısında 15'i kadın 18 kişi hayatını kaybetmişti.

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Güney Afrika’da çatışma: Gönüllüler vuruldu! 6 ölü 4 yaralı
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