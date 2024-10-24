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Giriş Tarihi: 24.10.2024 13:09

Güney Afrika’da çete cinayeti: Silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti çete cinayetleri ile bir kez daha sarsıldı. Ülkenin Western Cape eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Güney Afrika’da çete cinayeti: Silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, Cape Town şehrine 40 kilometre mesafedeki Atlantis kasabasında, çete bağlantılı olduğu değerlendirilen silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Plajdan evlerine dönmekte olan mağdurları taşıyan 3 araca, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından ateş açıldı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, "çete bağlantılı olduğuna değerlendirilen" saldırının faillerinin yakalanmasına ilişkin operasyonların sürdüğü bildirildi.

SUÇ ORANI YÜKSEK

Dünya genelinde suç olaylarının en yaygın görüldüğü ülkeler arasında yer alan Güney Afrika'da geçen yıl 27 binden fazla kişi cinayete kurban gitmişti.

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Güney Afrika’da çete cinayeti: Silahlı saldırıda 5 kişi öldü
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