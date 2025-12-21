Güney Afrika’da eğlence mekanını taradılar: 9 ölü
Güney Afrika’da kimliği belirsiz kişiler eğlence mekanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Kanlı olay nedeniyle 9 kişi can verdi, 10 kişi de yaralandı.
Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da gece saatlerinde silah sesleri yankılandı.
Başkentin güneyindeki Bekkersdal kasabasında 12 kimliği belirsiz saldırgan, bir eğlence mekanına ateş açtı. Yerel saatle 01.00 sıralarında meydana gelen olayda 9 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
OLAY YERİNDEN HIZLA UZAKLAŞTILAR
Polis, olay yerine beyaz bir minibüs ve gümüş renkli bir sedan ile gelen saldırganların kaçarken de rastgele ateş etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.
Açıklamada, saldırının nedeninin soruşturulduğu aktarıldı.