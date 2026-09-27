Güney Afrika’da eğlence merkezine kanlı saldırı: 17 ölü
Güney Afrika'da bir eğlence mekanına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.
Güney Afrika'nin Johannesburg kentinin batısındaki bir eğlence merkezinde dün yerel saatle 21.30 sıralarında sekiz silahlı kişinin düzenlediği saldırıda, 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Şüphelilerin kaçmadan önce iki aracı ateşe verdiğini belirten yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.