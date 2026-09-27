Güney Afrika’da eğlence merkezine kanlı saldırı: 17 ölü

Güney Afrika'da bir eğlence mekanına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika’da eğlence merkezine kanlı saldırı: 17 ölü
DHA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Güney Afrika'nin Johannesburg kentinin batısındaki bir eğlence merkezinde dün yerel saatle 21.30 sıralarında sekiz silahlı kişinin düzenlediği saldırıda, 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Güney Afrika’da eğlence merkezine kanlı saldırı: 17 ölü

Şüphelilerin kaçmadan önce iki aracı ateşe verdiğini belirten yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

#GÜNEY AFRİKA #JOHANNESBURG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!