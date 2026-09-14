Güney Afrika’da feci kaza: İki minibüs ile otomobil çarpıştı! 21 ölü
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Western Cape eyaletindeki N1 kara yolunda iki yolcu minibüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 21 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi ağır yaralandı. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Western Cape eyaleti Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Muneera Allie, yaptığı açıklamada, N1 kara yolunun Prince Albert ile Leeu-Gamka arasındaki bölümünde kaza meydana geldiğini ifade etti.
Sözcü Allie, iki yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını belirtti.
Allie, kazanın ardından çift yönlü ulaşıma kapatılan kara yolunda acil yardım ve trafik ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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