Güney Afrika’da feci kaza: İki minibüs ile otomobil çarpıştı! 21 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Western Cape eyaletindeki N1 kara yolunda iki yolcu minibüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 21 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi ağır yaralandı. Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Güney Afrika’da feci kaza: İki minibüs ile otomobil çarpıştı! 21 ölü
AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Western Cape eyaleti Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Muneera Allie, yaptığı açıklamada, N1 kara yolunun Prince Albert ile Leeu-Gamka arasındaki bölümünde kaza meydana geldiğini ifade etti.

Sözcü Allie, iki yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Allie, kazanın ardından çift yönlü ulaşıma kapatılan kara yolunda acil yardım ve trafik ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

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