Güney Afrika’da feci kaza: İki minibüs ile otomobil çarpıştı! 21 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Western Cape eyaleti Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Muneera Allie, yaptığı açıklamada, N1 kara yolunun Prince Albert ile Leeu-Gamka arasındaki bölümünde kaza meydana geldiğini ifade etti.

Sözcü Allie, iki yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Allie, kazanın ardından çift yönlü ulaşıma kapatılan kara yolunda acil yardım ve trafik ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör