Güney Afrika’da kanlı gece: İki ayrı saldırıda 17 kişi can verdi

Güney Afrika Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede dün gece farklı eyaletlerde iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Gauteng eyaletine bağlı Pretoria'nın batısındaki Atteridgeville bölgesinde yer alan Jeffsville yerleşim alanındaki bir barakada, 6'sı erkek, 3'ü kadın 9 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Saldırının nedeninin henüz belirlenemediği ve olayla ilgili gözaltı yapılmadığı bildirildi.

Aynı gece KwaZulu-Natal eyaletindeki Sweetwaters kasabasında düzenlenen diğer saldırıda ise bir aracın içindeki 8 erkek vurularak yaşamını yitirdi.

Toplam 17 kişinin hayatını kaybettiği her iki olaya ilişkin inceleme başlatan polisin, kurbanların kimliklerini tespit etmek ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör