Güney Afrika’da kanlı saldırı: 11 ölü

Güney Afrika'nın idari başkenti Pretoria'da bir hostelin içinde bulunan kaçak bara silahla rastgele ateş açıldı.

Güney Afrika Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırının ardından 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı. Saldırının nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.