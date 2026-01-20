Güney Afrika'da katliam gibi kaza: 14 çocuk hayatını kaybetti
Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde, ilkokul ve lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile karşı yönden gelen kamyonun çarpışması sonucu 14 çocuk hayatını kaybetti. Durumu ağır olan 3 öğrencinin hastanedeki tedavileri sürüyor.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Johannesburg'un güneyindeki Vanderbijlpark bölgesi R553 kara yolunda ilkokul ve lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan öğrencilerden 11'i kaza yerinde, 3'ü kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
Servis sürücüsünün hafif yaralı olarak kurtulduğu kazada, durumu ağır olan 3 öğrencinin de hastanedeki tedavileri sürüyor.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı basın açıklamasında, öğrencilerin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.