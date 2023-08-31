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Giriş Tarihi: 31.8.2023 09:39

Güney Afrika’da korkunç yangın 58 can aldı!

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir binada çıkan yangın sonucu en az 58 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

İHA
Güney Afrika’da korkunç yangın 58 can aldı!

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki bir binada çıkan yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Johannesburg Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, yangın faciasında 58 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını belirtti.

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mulaudzi, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Mulaudzi binanın evsizlerin herhangi bir kira sözleşmesi olmadan yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunu kaydetti.

Yangın büyük ölçüde söndürülürken, binada 200 civarında kişinin yaşadığı belirtiliyor.

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Güney Afrika’da korkunç yangın 58 can aldı!
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