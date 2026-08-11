Güney Afrika’da maden kazası: 14 kaçak madenci öldü

North West Eyalet Polis Sözcüsü Albay Adele Myburgh, Rustenburg yakınlarındaki Nkaneng bölgesinde bulunan kaçak madende kaya düşmesi sonucu çoğu Lesotho vatandaşı 14 kişinin öldüğünü ifade etti.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Myburgh, kazada yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktararak, sayısı henüz bilinmeyen bazı kaçak madencilerin yer altında mahsur kalmış olabileceğini ifade etti.

Polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

GÜNEY AFRİKA'DA KAÇAK MADENCİLİK

Güney Afrika'da yerel dilde "zama zama" olarak adlandırılan binlerce kayıtsız madenci, altyapı ve güvenlik önlemlerinin bulunmadığı terk edilmiş madenlerde altın ve diğer değerli madenleri çıkarıyor.

Kaçak madencilik faaliyetlerinin organize suç, haraç ve altyapı tahribatıyla ilişkilendirildiği ülkede, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, şubatta polisle birlikte mücadele etmesi için ordunun da görevlendirildiğini açıklamıştı.

Johannesburg'un batısındaki Stilfontein'de 2024'te başlatılan ve haftalarca süren operasyon sırasında yaklaşık 2 bin kaçak madenci yer üstüne çıkarken, yaklaşık 90 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör