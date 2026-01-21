Güney Afrika’da peş peşe kanlı saldırılar: 6 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da Batı Cape Polis Sözcüsü Andre Traut, yaptığı basın açıklamasında, şehir merkezinin doğusundaki Ndabeni semtinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Traut, Kensington semtindeki Maitland Mezarlığı yakınlarında gerçekleştirilen bir diğer silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sözcü, her iki saldırının da nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.