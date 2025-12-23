Güney Afrika’da sel felaketi! Durban’da can kaybı 4’e yükseldi

Devlet televizyonu SABC'nin aktardığı bilgilere göre, Durban'ın güneyinde yer alan Amanzimtoti bölgesinde taşan bir derenin üzerindeki düşük kotlu köprüden geçmeye çalışan bir araç sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, kaybolan üçüncü kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Port Shepstone bölgesinde sel sularına kapılan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların etkisini sürdürdüğünü belirterek sel riski bulunan yerlerde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.