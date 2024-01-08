Güney Afrika’nın soykırım delilleri güçlü

Dünyanıngözü 11-12 Ocak'ta görülmeye başlanacak soykırım davasında. Güney Afrika'nın açtığı dava ile İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak. Uzmanlara göre deliller güçlü.Güney Afrika'nın başvurusunu çok güçlü buluyorum. Çok sağlam ve iyi hazırlanmış bir dilekçe.Nihayetinde önemli olan İsraillilerin ne yaptığıdır. Eğer İsrail'in eylemleri soykırım potansiyeli taşıyorsa ve bunlardan Filistinlileri yok etme niyeti çıkarılabiliyorsa sonunda soykırım yaptıklarına karar verilebilir.Güney Afrika, İsrail'in eylemlerinin ve olayların örgüsü bakımından da soykırım niyetiyle hareket ettiğini göstermektedir.Eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Aharon Barak, "soykırım" davası duruşmasında 15 kişilik hâkim ekibinde İsrail'i temsilen yer alacak. Öte yandan İsrail'in, Gazze'deki saldırıların durdurulması yönünde karar çıkmasından endişe ettiği belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN'daki açıklamada, "Tel Aviv, Lahey'deki mahkemenin Gazze'deki saldırıların durdurulması yönünde karar vermesinden endişe ediyor" ifadesi kullanıldı ancak ayrıntı verilmedi.