Güney Afrika’yı sel vurdu: 37 ölü

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Güney Afrika'da da son haftalarda görülen yoğun yağışların yol açtığı sellerde en az 37 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Haftalardır süren yoğun yağışların nehir yataklarını taşırdığına dikkati çeken yetkililer, bazı mahallelerin tamamen sular altında kaldığını bildirdi.