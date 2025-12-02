Güney Asya’daki doğal afette bilanço ağırlaşıyor: 1000’den fazla can kaybı

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

Bu yıl da bölge genelinde haftalardır süren sağanak büyük insani krize dönüşmüş durumda.

Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da meydana gelen afetlerde 1200'e yakın kişi öldü, milyonlarca insan yerinden oldu. Bölge ülkeleri, art arda yaşanan afetlerin ardından kayıp yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Afet bölgelerinde altyapının büyük zarar görmesi nedeniyle birçok yerleşime ulaşım sağlanamazken, hükümetler acil durum ilan ederek tahliye, gıda ve sağlık desteğini hızlandırmaya çalışıyor.

Bununla birlikte, kayıp kişilerin sayısının yüksek olması, can kaybının daha da artabileceği endişesini güçlendiriyor.