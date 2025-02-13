Güney Çin Denizi’nde ortak askeri tatbikat

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) Halkla İlişkiler Ofisi Müdürü Xerxes Trinidad, yaptığı basın açıklamasında, "tatbikatın Filipinler münhasır ekonomik bölgesi içinde düzenlendiğini" duyurdu. Trinidad, tatbikata Filipinler'in "BRP Andres Bonifacio" devriye gemisi ve "Beechcraft King Air C-90" uçağıyla, Kanada'nın "HMCS Ottawa" savaş gemisiyle katıldığını ABD'nin de planlama ve tatbikatın izlenmesi alanlarında katkı sağladığını açıkladı.

Tatbikatın Filipinler ile Kanada orduları arasındaki "koordinasyonu artırmaya" odaklandığını aktaran Trinidad, "Çok taraflı tatbikat, Hint-Pasifik bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik işbirliğinin altını çizmektedir." ifadesini kullandı. Trinidad, tatbikat sırasında Çin ordusuna ait 4 gemi ile bir helikopterin tespit edildiğini ve bunların izlendiğini kaydederek tatbikatın dün yerel saatle 16.30'da sona erdiğini açıkladı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor. Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.