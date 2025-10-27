Güney Çin Denizi’nde peş peşe kaza: ABD Donanmasına ait hava araçları suya çakıldı
Güney Çin Denizi'nde art arda 2 kaza gerçekleşti. ABD Donanmasına ait helikopter ve savaş uçağı 30 dakika arayla düştü. Çin, olayın ardından Washington’un bölgedeki askeri faaliyetlerini eleştirdi.
ABD Pasifik Filosundan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar yürüten USS Nimitz uçak gemisinden havalanan MH-60R Sea Hawk helikopteri kalktıktan kısa süre sonra düştü. Helikopterdeki mürettebat yara almadan kurtuldu.
Bu olaydan 30 dakika sonra ise yine aynı gemiden havalanan F/A-18 Super Hornet savaş uçağı düştü. Uçaktaki mürettebat da yara almadan kurtarılırken kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.
ÇİN ABD'NİN ASKERİ FAALİYETLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Çin, kazaların ardından Washington yönetimini bölgede barışa ve istikrara zarar vermekle suçladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Güney Çin Denizi'nde deniz güvenliği sorunlarının temelinde ABD ordusunun askeri faaliyetlerinin yoğunluğunun olduğunu savundu.
Sözcü Guo, "ABD'nin, askeri gücünü göstermek için Güney Çin Denizi'ne sıklıkla savaş gemilerini ve hava araçlarını yollaması, buradaki deniz güvenliği sorunlarının temelini oluşturuyor, bölgesel barışa ve istikrara zarar veriyor." ifadelerini kullandı.
GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI
Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.
Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.
ABD ve Avustralya gibi bazı bölge dışı ülkeler de Çin'in Güney Çin Denizi'ni kendi suları ve hava sahası olarak görmesine karşı çıkıyor, bölgede seyrüsefer ve uçuş serbestisinin korunmasını savunuyor.
Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.