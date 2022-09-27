Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni panikletti: Korkuyoruz!

Yunanistan'ın Ege'de hukuka aykırı olarak adalara zırhlı araç sevk etmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu. Türkiye ABD ve Yunanistan'a nota verdi. Bu gelişmenin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde paniğe neden oldu.