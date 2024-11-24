Güney Kıbrıs’ta sokaklar karıştı: ABD varlığı protesto edildi

GKRY'NİN Larnaka kentinde ABD'nin askeri varlığı protesto edildi. Kıbrıs Barış Konseyi tarafından Larnaka'daki Kara ve Deniz Güvenliği ve Liman Güvenliği Merkezi (CyCLOPS) önünde düzenlenen protestoya Güney Kıbrıs genelindeki sol gruplar ve barış aktivistleri katıldı.

"Güney Kıbrıs'ın ABD-NATO savaş üssüne dönüştürülmesine karşı çıkıyoruz." yazılı pankartlar taşıyan protestocular, GKRY'nin ABD ile askeri işbirliğini kınadı.

Bölgedeki esnaf ve bazı evlerden de ABD'yi protesto eden göstericilere destek verildi.

Kıbrıs Barış Konseyi, protestoyla ilgili yayımladığı basın bildirisinde, Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrar için bölgedeki savaşın sona erdirilmesini isteyerek Filistin ve Lübnan halklarıyla dayanışma duygularını ifade etti.