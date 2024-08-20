Güney Kıbrıs’ta yabancı askeri varlığı hızla artıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) limanlarına yanaşan başta ABD ve İngiltere amfibi hücum gemileri olmak üzere yabancı askeri varlığının son dönemdeki hızlı artışı dikkat çekiyor. ABD'ye ait USS Wasp (LHD 1) helikopter ve uçak taşıma kapasiteli amfibi hücum gemisi, geçen hafta Limasol Limanı'na demirledi. Ardından İngiltere'ye ait amfibi hücum gemileri ada açıklarına geldi. Geçen hafta bir sörfçünün, Limasol yakınlarında hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen denizaltı görüntülemesi, Güney Kıbrıs'taki askeri yığınağın sanılandan çok daha fazla olduğu yönünde tartışmalara yol açtı. ABD'ye ait İsrail'e yakıt taşıyan Overseas Santorini adlı geminin, Limasol Limanı'na ikmal yapmak üzere geleceği iddialarına, Kıbrıslı Hukukçular Grubu ile ana muhalefetteki AKEL Partisi tepki gösterdi.