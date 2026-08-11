Güney Kore, 8 Çin teknesine el koydu!
Güney Kore Sahil Güvenliği, ülkenin batı kıyılarında "yasa dışı demirleme yaptıkları" gerekçesiyle 8 Çinli balıkçı teknesine el koydu. Açıklamada, gemilerin yasa dışı balıkçılık faaliyetlerine karışıp karışmadığının araştırılacağı da kaydedildi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Yeonpyeong Adası yakınlarında 8 Çinli balıkçı teknesinin tespit edildiği belirtildi.
"YASA DIŞI DEMİRLEME" GEREKÇESİYLE EL KONULDU
Teknelerin "izinsiz olarak uzun süre boyunca" bölgede demirlediğinin düşünüldüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu teknelere "yasa dışı demirleme" gerekçesiyle el konulduğu ifade edildi.
Açıklamada, gemilerin yasa dışı balıkçılık faaliyetlerine karışıp karışmadığının araştırılacağı da kaydedildi.
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