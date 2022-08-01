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Haberler Dünya Haberleri Güney Kore, ABD ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye karşı Pasifik Dragon tatbikatı
Giriş Tarihi: 1.8.2022 12:41

Güney Kore, ABD ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye karşı Pasifik Dragon tatbikatı

AA
Güney Kore, ABD ve Japonya’dan Kuzey Kore’ye karşı Pasifik Dragon tatbikatı

Pasifik Dragon tatbikatı Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ortak katılımıyla Hawaii açıklarında düzenlenecek. Bugün başlayacak olan tatbikatta 8 savaş gemisi ve 2 uçak yer alacak.

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın "Pasifik Dragon" adlı tatbikatı Hawaii eyaleti açıklarında düzenlenecek. Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin füze denemeleri karşısında bugün başlayacak tatbikatta, 8 savaş gemisi ve 2 uçak yer alacak. Her 2 yılda bir düzenlenen tatbikata bu yıl, Avustralya ve Kanada da katılıyor.

TATBİKATIN AMACI

"Pasifik Dragon" balistik füze savunma tatbikatı, 14 Ağustos'a kadar sürecek. Tatbikatın amacı, balistik füze hedeflerini takip etme, belirleme ve bildirme konularında katılımcı ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak olarak belirlendi.

10-12 HAZİRAN'DA FORUM DÜZENLENMİŞTİ

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) 10-12 Haziran'da Singapur'da "Shangri-La Diyaloğu" forumu düzenlenmiş, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japon mevkidaşı Kişi Nobuo ve Güney Koreli mevkidaşı Lee Jong Sup bir araya gelmişti.

ORTAK ASKERİ TATBİKATLAR KONUSUNDA ANLAŞILMIŞTI

Görüşmeye ilişkin açıklamada, üç bakanın, Kuzey Kore'nin yıl başından beri sürdürdüğü füze denemeleri karşısında ülkelerinin ortak askeri tatbikatlar düzenlemesi konusunda anlaştığı kaydedilmişti.

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Güney Kore, ABD ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye karşı Pasifik Dragon tatbikatı
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