Güney Kore açıkladı: Kuzey Kore füze fırlattı...

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, füzenin, Kuzey Kore'nin doğu sularına doğru ateşlendiği, ancak fırlatmanın başarısızlıkla sonuçlandığına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore ve ABD yetkililerinin, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeyi inceledikleri ifade edildi.

Kuzey Kore, dün casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Bunun ardından Güney Kore bugün, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı.