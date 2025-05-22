Güney Kore alarmda: Pyongyang yine füze fırlattı

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore füze denemeleri yaptı.

Buna göre Kuzey Kore, ülkenin doğusundaki Sondok bölgesinden yerel saatle 09.00 sularında Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne birkaç seyir füzesi fırlattı.

Güney Kore ve ABD askeri yetkilileri, füzelerin menzili, havadaki seyri ve düştükleri bölgelere ilişkin inceleme başlattı.